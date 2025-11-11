Locuri de muncă 11.11.2025

*** Scea du Domaine caută muncitori sau muncitoare motivate să lucreze într-o maternitate de scroafe de reproducţie (1300). Oferim: contract de muncă francez, cazare, salariu atractiv, muncă de 8 ore pe zi, de luni până vineri. Relaţii la tel 0033784385008, după ora 19, ora României.

*** S.C. Transurbis S.A. Zalău organizează în data de 25.11.2025 la ora 09.00, la sediul societății din Zalău, str. Fabricii nr. 30/A, jud. Sălaj, concursul pentru ocuparea a 1 (unui) post de șofer autobuz (COD COR 833101) pe perioadă nedeterminată. Bibliografia și informațiile se pot obține la numărul de telefon 0260/617790, pe site-ul www.tuz.ro și la sediul societății. Dosarele se vor depune la sediul societății S.C. Transurbis S.A. până la data de 21.11.2025 ora 11.00.