„Mangă” și fără permis, un tânăr din Treznea a intrat cu mașina în gardul unei case

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj a fost sesizat luni seara cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Treznea. Un tânăr de 28 de ani, din aceeași localitate, în timp ce se afla la volan, a lovit un autoturism staționat pe marginea drumului, un stâlp și gardul unei case. În urma evenimentului rutier, conducătorul auto a suferit leziuni, fiind transportat la o spital.

Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că tânărul avea dreptul de a conduce anulat.

Polițiștii Serviciului Rutier Sălaj continuă cercetările.

M. S.