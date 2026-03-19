# A apărut un zvon că un ditamai magazinul sportiv loco își închide porțile. Să vezi tu aglomerație de oameni care credeau că trelingurile (cu l) îs vândute la preț redus, mai lesne ca alea de la helpuri. Bai a fost când oamenii au aflat că nici vorbă de închiderea magazinului și de trelinguri reduse. Atunci au apărut rugăciunile și înjurăturile. Iată ce poate face o vorbă falsă aruncată pe rețeaua socială.

# Iar se stă cu damigeana la peco, să pună oamenii motorină și benzină pe zile negre. Au trecut deja câțiva ani de când a fost episodul cu scumpirea combustibilului, vă amintiți? Seara a cumpărat zălăuanul benzină cu 9 lei, iar dimineața era 8. Aia afacere!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu