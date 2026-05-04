Senator sălăjean, critic la adresa PSD. Acesta nu va vota moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

Senatorul sălăjean, Liviu Fodoca, pare să dea un pas înapoi și nu va vota marți moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Fodoca a anunțat că nu va da undă verde moțiunii: „Nu voi vota salvarea PSD și a sistemului politic care a distrus România.”

„Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD”

Demnitarul de Sălaj a declarat, într-un comunicat de presă, că nu va fi un instrument al social-democraților, pe care îi acuză că și-au adus aportul, în 36 de ani, la slăbirea statului și a resurselor sale: „Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România. PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare.”

Cât despre moțiunea de cenzură, senatorul a declarat că aceasta nu reprezintă o schimbare, ci ar putea avea efecte negative asupra statului, iar PSD se ferește de responsabilitate, figurând în fața electoratului ca salvator. Mai mult, acesta a transmis că partidul, actualmente condus de Sorin Grindeanu, este vinovat de situația economică deficitară a României, iar actul de demitere a guvernului ar fi o mișcare de reabilitare a urmașilor FSN: „În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor. Acum, când s-a golit cămara și nu mai au ce să fure, PSD fuge de responsabilitate și încearcă să păcălească cetățenii, pozând în salvatori, când de fapt ei sunt cei vinovați pentru faptul că România a ajuns pe marginea prăpastiei”.

Nevoia de un guvern responsabil

În opinia sa, cetățenii au nevoie de fapte, reforme și un executiv responsabil, iar actuala formă de conducere, fundamentată pe sinecuri și privilegii, trebuie să dispară. Nume grele ale PSD se regăsesc în declarația senatorului, despre care a menționat că trebuie să dispară: „PSD și toți urmașii lui Ion Iliescu, Petre Roman, Adrian Năstase și Liviu Dragnea trebuie să dispară din politica românească, în frunte cu Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alfred Simonis sau Olguța Vasilescu”.

România are nevoie de un nou început, la baza căruia să se afle responsabilitatea, integritatea și respectul, după cum conchide politicianul sălăjean:

„Dacă reforma PSD înseamnă doar înlocuirea unor oameni cu alții, fără modificarea mecanismelor care au generat disfuncționalitățile actuale, atunci nu vorbim despre reformă, ci despre continuitatea sistemului corupt care a căpușat acest stat. România are nevoie de un nou început, bazat pe responsabilitate, integritate și respect față de cetățeni. Orice altă abordare nu face decât să prelungească o stare de fapt pe care românii au respins-o deja.”