Inteligența artificială, în dezbatere la Zalău

Zălăuanii sunt invitați marți, 5 mai, începând cu ora 12, la o dezbatere despre inteligența artificială. Evenimentul se va desfășura în Clădirea Transilvania, conferința urmând să fie susținută de profesoara Loredana Pădurean, un lider global în inovație și antreprenoriat, profesor la Northeastern University (Boston) și profesor executiv la MIT Sloan. Originară din Șimleu Silvaniei și absolventă a primei generații a Liceului Pedagogic din Zalău, Loredana revine acasă pentru a împărtăși experiența sa acumulată pe trei continente. Recent premiată ca Best Teaching Professor (2026) și viitor speaker la Brand Minds alături de Oprah Winfrey, Loredana Pădurean va analiza critic impactul AI în educație, pornind de la o filozofie de viață marcată de curiozitate și reinventare

