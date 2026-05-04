PSD Sălaj reacționează după ce senatorul Fodoca a anunțat că nu va vota moțiunea de cenzură

Social-democrații sălăjeni vin cu o primă reacție privind decizia senatorului Liviu Fodoca de a nu vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. În ciuda faptului că a semnat-o, demnitarul s-a răzgândit și a publicat duminică seara un comunicat în care a lansat afirmații potrivit cărora criza actuală ar avea la bază politicile PSD din ultimii 35 de ani.

PSD Sălaj a transmis că senatorul susține măsurile care au contribuit la situația dificilă trăită de români în prezent, resimțită în viețile tuturor: „După ce a semnat moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, senatorul Liviu Fodoca s-a răzgândit. Astăzi susține exact măsurile care au adus România într-o situație dificilă, resimțită zilnic de fiecare român.”

Social-democrații transmit că rata inflației a crescut puternic, iar prețurile la alimente au fost majorate. Mai mult, aceștia susțin că România este statul cu cea mai mare inflație la alimente la nivel european, iar puterea de cumpărare a scăzut semnificativ. De asemenea, cei mai afectați de măsurile economice sunt pensionarii, care au parte de cel mai scăzut nivel de trai din ultimul sfert de secol.

Printre altele, PSD menționează că oamenii cumpără tot mai puțin, pe fondul consumului prăbușit, iar zeci de mii de cetățeni au rămas fără loc de muncă, în timp ce investițiile au fost reduse.

Mesajul s-a încheiat cu adresă directă: „Domnule Fodoca, dacă 80% dintre români spun că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă… Ce s-a schimbat?”.

Mai mult, mesajul social-democraților aduce și o întrebare adresată senatorului, privind influența schimbării deciziei: „Cine v-a convins de miercuri până vineri? Ce ați primit la schimb?Pentru că românii nu au primit nimic de la cel pe care îl susțineți”.