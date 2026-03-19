Elevii Liceului Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei învață tehnica producerii cașcavalului cu leurdă

Elevii clasei a X-a D din cadrul Liceului Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei, în cadrul orelor de practică, au învățat tehnologia de fabricare a cașcavalului opărit, îmbogățit cu adaos de pudră de leurdă și pudră de roșii. Prin această activitate, elevii își dezvoltă competențele practice și descoperă importanța inovării în obținerea produselor alimentare. Este nevoie de astfel de activități educaționale? Da, este!

