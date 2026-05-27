Din cauza consumului excesiv, apă la program în Ileanda și Bizușa

Pe fondul secetei din această perioadă, rețelele de apă sunt suprasolicitate de consumatori, iar mulți folosesc apa și pentru irigații sau în construcții. Începând cu data de 25 mai, în localitățile Ileanda și Bizușa, apa potabilă se furnizează în rețeaua publică între orele 8 și 20. Localnicii sunt îndemnați să folosească apa doar pentru consumul casnic, nu și pentru lucrări agricole și activități zootehnice. Reluarea furnizării apei în condiții normale va fi posibilă numai după refacerea stocului în rezervoarele din zona acestor localități.

