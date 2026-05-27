Salbă de medalii pentru micii înotători zălăuani

Performanță remarcabilă pentru Clubul Sportiv Nautica la competiția internațională „Cupa Flykick” desfășurată la Baia Mare în perioada 22–24 mai 2026, unde peste 400 de înotători de la 33 de cluburi din România, Ungaria și Ucraina s-au întrecut într-unul dintre cele mai puternice concursuri de natație din nordul țării. Sportivii clubului zălăuan au impresionat prin rezultate excelente, reușind să claseze clubul pe locul 7 în clasamentul general al medaliilor, cu peste 36 de medalii obținute.

Printre cele mai valoroase rezultate s-a remarcat Ioja Anastasia, campioană națională la categoria sub 10 ani în proba de 50 metri fluture. Talentata și muncitoarea sportivă a participat la 9 probe, reușind performanța extraordinară de a câștiga 7 medalii de aur și 2 medalii de argint.

Un alt nume important al competiției a fost Zagor Eric, care a obținut 8 medalii din 10 probe disputate, într-una dintre cele mai dificile categorii de vârstă, unde la fiecare probă au fost înscriși peste 25 de sportivi.

Pușcaș Sorana a confirmat încă o dată constanța care a consacrat-o, reușind 8 medalii din 11 probe înotate. Sportiva rămâne una dintre cele mai constante prezențe pe podiumurile competițiilor de înot din țară și din străinătate pentru clubul zălăuan.

Rezultate foarte bune a obținut și Lavita Cezar, sportiv considerat unul de mare perspectivă, care a încheiat competiția cu 3 medalii și a demonstrat calități impresionante.

Sabou Remeș Sonia a cucerit 5 medalii, impresionând prin rezistența fizică ieșită din comun pentru vârsta de doar 10 ani și prin determinarea arătată pe tot parcursul competiției.

Crișan Ștefan, unul dintre cei mai talentați sportivi ai clubului în probele de sprint, a reușit să obțină două medalii în probe extrem de intense și spectaculoase: 50 și 100 metri fluture. Evoluția sa l-a propulsat și în clasamentul celor mai valoroase performanțe ale concursului.

De asemenea, Damian Feșteu și Sabou Daiana au fost remarcați în topul celor mai bune performanțe ale competiției, Damian reușind un parcurs perfect, cu 4 medalii obținute din 4 probe disputate.

„Am luptat de la egal la egal cu cluburi mari, cluburi care beneficiază de bazine olimpice și semiolimpice, unde sportivii se pregătesc zilnic. Noi venim din piscina de 14 metri de la Pensiunea Agape, locul unde se formează campioni și caractere, sub îndrumarea antrenorului Miron Radu”, au transmis reprezentanții clubului.

M. S.