# S-a dus iarna și a lăsat în urmă cratere mari cât toate zilele. Unde? Aproape peste tot.

# Alo, mediul, se aude? Cică Valea Zalăului spumega zilele trecute, era plină de spumă albicioasă. Bine, tătă lumea știe că din cartiere se scurg gunoaie hăpt în vale, dar e bai cu atitudinea. Acolo e problema.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu