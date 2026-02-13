# S-a dus iarna și a lăsat în urmă cratere mari cât toate zilele. Unde? Aproape peste tot.
# Alo, mediul, se aude? Cică Valea Zalăului spumega zilele trecute, era plină de spumă albicioasă. Bine, tătă lumea știe că din cartiere se scurg gunoaie hăpt în vale, dar e bai cu atitudinea. Acolo e problema.
* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu
One Thought to “Zvonoteca”
