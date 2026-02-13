În Zalău, proiect pentru reducerea aglomerației din trafic

Primăria Municipiului Zalău urmărește implementarea unui proiect pilot care vizează eficientizarea transportului public și reducerea aglomerației din trafic în intervalele orare de vârf, la începutul și la finalul cursurilor. Pentru început, proiectul se dorește să fie implementat pentru Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” și Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai”, având în vedere faptul că cele două unități de învățământ au intrări comune, iar numărul de elevi este mare. În prezent, în aceste intervale orare se înregistrează un nivel crescut al traficului rutier, generat în principal de transportul individual al elevilor.

În vederea demarării proiectului, conducerea primăriei a avut o întâlnire cu inspectorul școlar general Gheorghe Bancea, precum și cu directorii celor două unități de învățământ și cu președintele comitetului de părinți de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”. În perioada următoare vor fi colectate date relevante de la unitățile școlare și de la părinți, pentru a identifica zonele din municipiu din care provin elevii. Pe baza acestor informații, va fi realizată o analiză detaliată privind oportunitatea introducerii unor linii speciale de transport public, dedicate elevilor. Scopul proiectului este reducerea aglomerației rutiere în zona unităților de învățământ, diminuarea utilizării autoturismelor personale pentru transportul elevilor, creșterea siguranței rutiere și promovarea unui transport public modern, eficient și sustenabil.