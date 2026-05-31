Accident la Zimbor. O persoană a fost rănită

Adrian Lungu

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 1F Zalău – Topa Mică, în apropierea localității Zimbor, județul Sălaj, după ce a avut loc o coliziune între două autoturisme. În urma accidentului, o persoană necesită îngrijiri medicale.

Se estimează reluarea circulației rutiere în condiții normale după ora 16:00.

