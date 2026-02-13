Biblioteca Județeană Sălaj și-a premiat cititorii fideli. Cel mai tânăr „cititor”, un bebeluș în vârstă de 9 luni

Într-o atmosferă de sărbătoare, conducerea Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj și-a premiat, joi după-amiază, cititorii fideli. Sunt zeci de copii și adulți care iubesc cartea, lectura. Toți au primit diplome și pachete cu cărți în semn de apreciere din partea instituției sălăjene. Evenimentul a fost coordonat și prezentat de managerul Bibliotecii, Mariana Marian, iar evenimentul s-a bucurat de prezența prefectului Claudiu Bîrsan – un pasionat de lectură, dar și de vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Adrian Crișan. Cel mai tânăr „cititor” înscris pe listele Bibliotecii este Doris Borz, un bebeluș în vârstă de 9 luni, urmat de Damaris Borz în vârstă de 2 ani și de Robert în vârstă tot de doi ani. Desigur, acestor copii le citesc părinții, o activitate care trebuie dată ca exemplu. Câți dintre părinți le mai citesc copiilor?

Lectura, rol esențial în formarea omului

Prefectul județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, a transmis aprecierea instituției pentru rolul esențial pe care lectura îl joacă în formarea individului și în consolidarea unei societăți educate și responsabile. Premierea cititorilor de toate vârstele a evidențiat faptul că lectura rămâne un liant între generații și un instrument fundamental de dezvoltare personală, indiferent de etapă de viață. Biblioteca județeană continuă astfel să fie un spațiu viu al dialogului cultural, al educației permanente și al comunității.

Biblioteca, templu al liniștii

„Pentru mine, a păși într-o bibliotecă înseamnă a intra într-un templu al liniștii, un spațiu în care te regăsești și descoperi mereu ceva nou, despre tine și despre lumea din jur. Mă bucur să văd oameni de toate vârstele uniți de aceeași pasiune și, în mod special, atât de mulți copii care aleg lectura. Bravo, copii! Continuați să fiți curioși și să citiți! Felicit întreaga echipă a Bibliotecii pentru constanța și dedicarea cu care organizează aceste evenimente și le doresc cât mai multe inițiative la fel de reușite”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj, Adrian Crișan. Mai jos vă redăm lista cititorilor premiați.

Cititori Fideli Secția Tineri & Adulți

Categoria 15-25 ani:

Istratie Ioana (143 cărți); Pop Iulia (44 cărți); Farcaș Roxana (39 cărți); Pavel Eunicia Maria (29 cărți); Sitaș- Sava Mara (23 cărți); Botiș Iulia Alexandra (19 cărți).

Categoria 26-40 ani:

Varga J. Anamaria (113 cărți); Simonfi Kinga (113 cărți); Marincaș Florin Darius (48 cărți); Peștean Mădălina Alexandra (45 cărți); Vaida Alexandru Paul (37 cărți); Demeter Sarolta (36 cărți).

Categoria 41-60 ani:

Cozac Alina Maria (95 cărți); Sólyom Margit (82 cărți); Hari Lajos (78 cărți); Budușan Alida Iulia (76 cărți); Moldovan Simona (71 cărți); Szilagyi Emese Maria (71 cărți); Barbur Gabriela (66 cărți); Daraban Timea (63 cărți).

Categoria peste 60 ani:

Oiegar Maria (199 cărți); Moldovan Maria (123 cărți); Romitan Lucia Doina (105 cărți); Dumitru Melania (101 cărți); Taloș Anișoara (95 cărți); Butcovan Viorica (90 cărți).

Categoria peste 80 de ani

Șerbănescu Niculina (81 ani) – 76 cărți; Nicoară Maria (81 ani) – 88 cărți; Pop Iuliana (85 ani) – 58 cărți; Meșter Ecaterina (81 ani) – 74 cărți.

Cititori fideli

Bebe cititor – Filiala Scala

Borz Damaris – 2 ani; Borz Doris – 0 ani (9 luni) ; Szabo Matei Robert – 2 ani.

Secția Copii

Taloș Iris Anastasia – 2 ani; Nicorici Aris- 2 ani.

Grupa 0 – 6 ani – Filiala Scala

Pop Cezar Matei – 6 ani; Onica Eliza Maria – 6 ani; Vălcăuan Anastasia – 5 ani; Faur Gloria – 5 ani; Nicoară George Filip – 4 ani; Sîrbu Seia- Ana- Laru – 4 ani.

Secția Copii

Sebeni Grec Darmian – 6 ani; Todoran David Zian – 5 ani; Crăete Anabelle Carla- 5 ani; Panc Ava Maria – 4 ani; Ghiurca Zoe – 5 ani; Sabo Mateo Eduard – 5 ani.

Grupa 7 – 14 ani – Filiala Scala

Bertean Filip – 8 ani; Bertean Rita – 10 ani; Onica Victor Nicolas – 8 ani; Hendea Raisa Ioana – 8 ani; Gaga Irina Maria – 10 ani; Margin Ema – 8 ani.

Secția Copii

Flonta Ștefan Tudor – 8 ani – 287 cărți; Dinistrianu Ariana – 7 ani; Mureșan Giulia Maria- 10 ani; Mureșan Emma Selena – 8 ani; Bumbar Antonia – 10 ani.

Subgrupa 11 – 14 ani – Filiala Scala

Ciupe Jonathan Forrest – 13 ani; Popa Miriam Ariana – 14 ani; Agyó Martina Nóra – 12 ani.

Secția Copii

Așchilean Sofia- 12 ani; Voloșâncă Damaris Anastasia; Botea Tudor Mihai- 13 ani; Sur Ciupe Ianis Nicolas- 14 ani;

Grupa 15 – 25 ani – Filiala Scala

Mastan Flavia Ionela – 19 ani; Ianchiș Maria Elena – 15 ani.

Grupa 26 – 40 ani – Filiala Scala

Mureșan Maria Ioana.

Grupa peste 60 ani – Filiala Scala

Ianchiș Ioan – 61 ani; Ardai Ecaterina – 76 ani; Labou Elisabeta – 67 ani; Simonfi Zsuszánna – 68 ani; Tyukodi Iolanda – 68 ani; Lupoian Gheorghe – 70 ani.