La Bădăcin se pune piatra de temelie a Căsuței Tradiționale

De Rusalii, tinerii Asociației Culturale Bădăcin sfințesc piatra de temelie a Căsuței Tradiționale din localitate, iar sălăjenii iubitori ai satului românesc, ai tradițiilor și valorilor autentice ale comunității rurale sunt așteptați astăzi la ceremonia de sfințire a pietrei de temelie a Căsuței Tradiționale din Bădăcin.

Evenimentul va avea loc în Duminica Rusaliilor, începând cu ora 18, pe terenul viitoarei căsuțe tradiționale, situată la numărul 56, în zona Bisericii Vechi din Bădăcin.

„Acest moment simbolic marchează începutul unui proiect voluntar inițiat de tinerii din comunitate, născut din dorința de a păstra vie identitatea satului românesc, patrimoniul local și spiritul tradițional care definește Bădăcinul”, transmit reprezentanții asociației.

Sunt așteptați să participe toți cei care poartă în suflet dragostea pentru satul românesc și doresc să fie parte dintr-un demers construit cu suflet, voluntariat și respect pentru moștenirea culturală locală.