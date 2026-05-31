Vești bune! Peste 500 de muncitori lucrează pe secțiunea de autostradă dintre Nădășelu – Zimbor. Lucrările, aproape finalizate

La scurtă vreme după veștile bune de pe șantierul secțiunii dintre Zimbor și Poarta Sălajului de pe Autostrada Transilvania, unde stadiul lucrărilor a ajuns la 98%, și secțiunile dintre Nădășelu și Zimbor, construite de UMB, sunt la un pas de finalizare, fiind realizate în proporție de 98%, a anunțat sâmbătă Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Peste 500 de muncitori în teren

Pe cei 30,6 kilometri ai șantierului dintre Nădășelu și Zimbor, constructorul român UMB Spedition este mobilizat cu 510 muncitori și 238 de utilaje, care lucrează la așternerea stratului de uzură asfaltic, amenajarea parcărilor de scurtă durată, finalizarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale, montarea parapetului direcțional, precum și a sistemelor ITS și de iluminat rutier.

După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte de pe traseu, Topa Mică și Nădășelu, și la secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului (42,84 km), se va circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș, după cum a declarat și a mai menționat de-a lungul timpului oficialul.

Construcția Autostrăzii Transilvania este vitală pentru dezvoltarea economiei României și pentru optimizarea rutelor europene de transport în actualul context geopolitic.

Valoarea contractului este de 1,625 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.