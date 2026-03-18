Divorțialitatea în Sălaj, peste media națională

Vremurile s-au schimbat, iar societatea trăiește într-o evoluție constantă a lucrurilor ce ne înconjoară. Raportat la secolul precedent, putem spune fără îndoială că modernizarea, tehnologia și resursele și-au pus amprenta în mare măsură când vine vorba de căsătorii și divorțuri.

Faptul că cei mai mulți aleg să își întemeieze o familie tot mai târziu, față de acum câteva decenii, când țelul principal în tinerețe era formarea unei căsnicii timpurii, se reflectă și într-o creștere a numărului celor care aleg să-și separe drumurile.

Cei care aleg să pună punct relațiilor au, de cele mai multe ori, motive întemeiate, precum apariția copiilor și neînțelegeri, până la probleme financiare sau de statut. Cert este că divorțialitatea rămâne ridicată, iar numărul celor care aleg să se căsătorească scade.

Datele statistice privind evoluția căsniciilor includ și ratele divorțialității. De la un an la altul, numărul cuplurilor care aleg să pună punct căsniciei rămâne ridicat, iar județul Sălaj, în raport cu celelalte județe din țară, se menține în prima jumătate a clasamentului.

Cifrele Institutului Național de Statistică arată că rata divorțialității în Sălaj depășește un divorț la mia de locuitori, fiind mai mare decât media națională. La nivelul întregii țări, rata a fost de 0,95 divorțuri la mia de locuitori, potrivit celor mai recente date publicate.

Totuși, anul s-a încheiat cu o scădere a numărului de divorțuri în rândul cuplurilor sălăjene. În luna decembrie 2025, nouă cupluri au ales să pună punct căsniciei, ceea ce înseamnă o scădere de 40% față de luna noiembrie și de 64% comparativ cu decembrie 2024. În total, numărul divorțurilor înregistrate în Sălaj pe parcursul anului trecut s-a apropiat de 200.

Cele mai multe divorțuri sunt înregistrate în județele Gorj, Prahova, Maramureș, Sibiu și Brăila, iar la polul opus se situează Vâlcea, Dolj și Mehedinți.