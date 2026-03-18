Sălăjeanul Alin Danciu, câștigătorul Norwegian Foot March

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că 150 de militari din 5 țări membre NATO, dislocați în Novo Selo, Bulgaria, au participat la solicitantul Norwegian Foot March, un test de rezistență, determinare și spirit de echipă, ce presupune parcurgerea unei distanțe de 30 de kilometri într-un timp limită, cu un rucsac de 11 kg, pornind la ora 3. Armata României a fost reprezentată de militari din cadrul Diviziei 4 Infanterie „Gemina” care și-au dovedit încă o dată pregătirea, câștigând primele locuri.

Locul 1 – Sergent major Danciu Alin

Locul 2 – Sergent Lung Alin

Locul 4 – Sergent major Vlas Dragoș

Locul 5 – Locotenent Păcurariu Orlando

Felicitări tuturor.