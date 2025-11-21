# Mi-a apărut recent unul pe TikTok care făcea manifestări despre infrastructură. Bineînțeles că nenea nu a omis să vorbească și despre inegalabila variantă ocolitoare a Zalăului. Mult așteptată, de parcă ar fi un proiect megaloman în stil american cu șase benzi, nu mai apare în astre nici să-și dorească cei ce ghicesc în boabe de orez. Zicea că se va circula cândva, într-un stil ironic, dar nu părea nici el prea încântat. Dacă aveți vreo previziune, vă rugăm să ne-o împărtășiți. Ca la pariuri sportive.

# Am întâlnit pe linia 22, urcând la stația din Brădet spre centru, o domnișoară bănuiesc, foarte amabilă. La următoarea stație urcase un vârstnic, cu probleme locomotorii, ce părea că are nevoie de ajutorul trecătorilor pentru a urca în bus. Din nefericire, se tăiase la mână în ceva suprafață metalică. Domnișoara a fost prima care a zărit că bătrânelul sângera și s-a ocupat exemplar pentru a-i fi bine. Am ajutat și eu cu șervețele umede pentru curățarea rănii. Gestul ei a fost unul așa cum ar trebui să dovedească fiecare cetățean într-o comunitate unită. L-a ajutat cu bagajele și chiar să coboare la stația din centrul Zalăului.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu