A încălcat legea, iar acum plătește scump. Tânăr din Creaca, trimis în spatele gratiilor

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare, la data de 8 ianuarie, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis pe numele unui tânăr de 27 de ani, din comuna Creaca.

Magistrații Judecătoriei Zalău l-au condamnat la ispășirea unei pedepse în spatele gratiilor, pentru o perioadă de un an și jumătate, în urma săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, în vederea executării pedepsei.