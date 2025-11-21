Diana Borcea reprezintă Sălajul la City Fashion Week, cel mai important eveniment de modă din Transilvania

Sălajul va fi reprezentat săptămâna viitoare, în data de 27 și 28 noiembrie, la City Fashion Week de sălăjeanca Diana Borcea – creatoare de modă și designer vestimentar. City Fashion Week este principalul eveniment de modă din Transilvania, aflat în centrul creativității, inovației și stilului, recunoscut pe plan național și internațional. Cu o tradiție de peste 20 de ani, evenimentul reunește anual la Cluj cei mai apreciați designeri români sub sloganul „Designerii români își dau întâlnire la City Fashion Week”. Este o platformă unică de lansare a colecțiilor, unde energia debutanților se împletește cu experiența și rafinamentul designerilor consacrați. „Diana se prezintă în fața publicului și a juriului cu „Vibrant Allure”, o colecție exclusivă de rochii de seară, care îmbină eleganța sofisticată cu puterea culorilor vii și îndrăznețe. Fiecare rochie este o declarație de stil, creată pentru a transforma orice apariție într-un moment de neuitat. Inspirată din energia și frumusețea naturii, colecția explorează o paletă cromatică intensă, de la nuanțe de roșu aprins, turcoaz electrizant și galben vibrant, oferind purtătoarei ocazia să strălucească în lumina reflectoarelor. Mult succes, Diana!

Share Whatsapp Email