Ploaie de premii pentru sportivii C.S. Omega din Șimleu Silvaniei

Sportivii CS Omega Șimleu Silvaniei, de la Palatul Copiilor Zalău – Structura Șimleu Silvaniei, au luat parte în 15 noimebrie la turneul de Karate Shotokan, Cupa Toamnei. Turneul, organizat de Asociația Nord Amical Karate, C.S. Condor din Baia Mare și secția Fărcașa în colaborare cu Primăria Fărcașa, a reunit peste 140 de karateka din partea a unui număr de nouă cluburi din România și unul din Ungaria.

Pe lângă sportivii șimlueani, au trecut pragul și alții din mai multe județe, precum Bihor, Covasna, Maramureș, Satu Mare, dar și din Debrecen, Ungaria.

Sportivii s-au întrecut în probe de kata individual și kumite individual, secțiunile W.S.F. sportiv și Shobu Sanbon. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă de respect, disciplină și prietenie, promovând valorile autentice ale artelor marțiale tradiționale japoneze.

Sportivii au concurat două spații de luptă, la două secțiuni (speranțe și consacrați) demonstrând un nivel ridicat de pregătire, concentrare și fair-play.

Lot impresionant de sportivi șimleuani

Echipa șimleuană, P.C.Zalău-Structura Șimleu, alături de C.S.Omega a aliniat la startul acestei competiții un lot de 29 de sportivi, începători și avansați, toți dornici de afirmare. Au avut un parcurs foarte bun, iar la final, rezultatele nu au întârziat să apară.

„Am obținut 37 de medalii de toate culorile și la toate secțiunile, astfel: 15 locuri I, 8 locuri II și 14 locuri III. S-au remarcat în mod deosebit și au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului următorii sportivi: Kun Yvette, Cotrău Alexandru, Bana Matei, Osz Norbert, Zmole Victor, Cotrău Laurențiu, Valicsek Tudor, Filip Amira, Pop Maia (3), Cionca Gabriel, Pașca Antonio și Bal Matei(2). Felicitări tuturor sportivilor și mult succes în continuare!”, a transmis antrenorul Gheorghe Pop.

Mai mult, au arbitrat bine șimleuanii Pop Maia, Filip Amira, Cionca Gabriel și Pașca Antonio, iar calitatea pregătirii lor o demonstrează și culoarea medaliilor obținute.

Pe parcursul întrecerii, sportivii câștigători au fost recompensați cu diplome, medalii și trofee, iar „Cupa Toamnei” și-a confirmat, și de această dată, rolul de eveniment sportiv de referință în calendarul karate-ului shotokan din regiune, promovând performanța, respectul și dezvoltarea personală prin sport.

„Mulțumim gazdelor noastre pentru strădanie și pentru condițiile deosebite pe care ni le-au oferit! Felicitări sincere!”, a mai declarat Gheorghe Pop.