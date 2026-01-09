Dosar penal pentru un bărbat care și-a agresat propria mamă

O mamă a solicitat sprijinul oamenilor legii din cauza comportamentului agresiv al fiului său. Femeia, în vârstă de 61 de ani, a apelat numărul de urgență 112 în după-amiaza zilei de 8 ianuarie, iar polițiștii din orașul Cehu Silvaniei au ajuns ulterior la fața locului.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că, pe fondul unor discuții contradictorii cu fiul său, un bărbat de 40 de ani ar fi distrus mai multe bunuri din locuință și, totodată, și-ar fi agresat fizic mama.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, față de bărbat a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Totodată, a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și distrugere.