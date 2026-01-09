Pompierii sălăjeni avertizează: Nu-i lăsați pe copii să se joace pe râuri sau lacuri înghețate

Avertisment! Pompierii sălăjeni atrag atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă joaca pe râuri sau lacuri cu apa înghețată. „Apele înghețate nu sunt locuri de joacă! Nu lăsați copiii să se apropie de lacuri, râuri sau bălți înghețate. Sub stratul alb, gheața cedează fără avertisment. Un joc nevinovat se poate transforma, în câteva secunde, într-o luptă pentru viață”, este mesajul lucrătorilor Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență „Porolissum” Sălaj.

Share Whatsapp Email