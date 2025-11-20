# M-a sunat zilele trecute o tinerică, cică de la o firmă de produse naturiste. Mi-a propus câteva oferte pentru o mulțime de produse naturiste pentru colon și digestie. Și asta nu e tot. Domnișoara de la call-center a mai spus că sunt unul dintre puținii norocoși, întrucât din fiecare județ există un anumit număr de persoane pe care le contactează. Pentru un moment, m-am simțit ca la rubrica de teleshopping de la Antenă, de pe vremuri. I-am spus că nu prea sunt interesat, că sunt destul de tinerel și, din fericire, nu prea am probleme cu sănătatea… încă. Sunt curios cum își selectează clientela, au numerele de telefon de zici că-s cei de la AUR cu scrisorile din campania lui Simion.

# Studenția e un bun prilej de a cunoaște oameni. Și în toți acești ani, nu puțini sunt cei cu care am legat prietenii și am avut momente faine. Și cum în marele Dubai de la 80 de kilometri de Zalău se adună tineri din toate colțurile țării, e greu să nu deosebești un ardelean și un zălăuan, sau în general un sălăjean. De la „ce-i baiu?” la „no, du-te amu și tu”, cu accentul acela așa intens, uneori pare că toți sălăjenii se stabilesc aici.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu