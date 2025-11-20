Haos spre Zalău

Am ajuns din nou în Cluj-Napoca. Mi-am rezolvat problemele și am pornit spre casă. Știam că e aglomerat, că traficul crește de la un an la altul pe drumul dintre Cluj-Napoca și Zalău, dar nu mi-am închipuit vreodată că în anumite zile, mai ales vinerea, se circulă bară la bară. Și așa a fost. Am parcurs drumul până acasă în mai bine de două ore și jumătate. Acest drum a devenit unul al neputinței, al haosului. Pe tot parcursul drumului am auzit claxoane, am văzut zeci de depășiri neregulamentare, salvări, un accident. Mașini de Sălaj, de Satu Mare, de Maramureș, toate alcătuiau un cârnat rutier lung cât toate zilele. Coloana era inimaginabil de lungă. Era de ajuns să fie un accident sau să rămână o mașină în pană și întreg traficul se bloca. De câteva ori, un BMW cu număr ce deriva din numele Călin a efectuat depășiri care m-au făcut să cred că șoferul ori era beat, ori era drogat. Sper ca omul să rămână fără permis pe viață, astfel de specimene nu au ce căuta pe drumuri, nu de alta, dar s-ar putea să mă omoare pe mine, pe tine sau pe copilul tău. Această situație care se repetă tot mai des pe drumul dintre Zalău și Cluj-Napoca arată nevoia urgentă de autostradă, de drumuri mai mari, mai late, nu de alta, dar traficul a devenit îngrozitor, îți lasă senzația că mașinile nu mai au loc pe șosea, că trebuie făcut ceva. Încercați să ieșiți vinerea după ora 14 din Zalău, spre Hereclean. S-ar putea să mergeți bară la bară. Vedeți ce e în zona autogării, acolo traficul e infernal. La naiba, mai inaugurăm centura orașului Zalău? Mă las păgubaș, nu mai țin minte de câte ori am scris în ziar și am vorbit la radio despre această centură. Nu mai rețin numărul amânărilor pentru finalizarea lucrărilor. M-a sunat cineva și mi-a spus că în intersecția de la Tribunal, noul sistem de semaforizare și coordonare îți dă frisoane și trebuie să manifești o atenție extremă, pentru a nu te trezi că intri în intersecție exact când ceilalți au culoarea verde. Nu știu dacă este așa, dar am să verific. Se apropie luna decembrie, vor veni și sărbătorile. Mă gândesc serios să las mașina acasă, să merg doar cu autobuzul și pe jos.

