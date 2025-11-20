Ample controale la transporturile de marfă și persoane în Sălaj

O nouă serie de acțiuni este în plină desfășurare în întreg județul săptămâna aceasta, iar polițiștii rutieri sălăjeni vor verifica legalitatea transporturilor rutiere de mărfuri și de persoane.

Controalele vizează atât respectarea legii în ceea ce privește transportul public și privat de călători, verificarea documentelor de transport, depistarea transporturilor de marfă efectuate fără documente specifice ori cu depășirea masei maxime admise.

Mai mult decât atât, prin aceste razii, oamenii legii vor avea în vedere respectarea timpilor de conducere și odihnă de către șoferii vehiculelor de transport marfă, starea tehnică a mijloacelor de transport, dar și modul de asigurare a încărcăturii.

Controale ample în zonele aglomerate

Pe întreaga durată a acțiunilor, polițiștii rutieri vor intensifica filtrele și controalele în zonele cu trafic intens, precum și pe drumurile naționale care tranzitează județul.

„Scopul acestor demersuri este descurajarea transporturilor ilegale, creșterea nivelului de disciplină rutieră și protejarea pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.

