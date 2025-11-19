# Iar nu e gata centura Zalăului. Băbăieț, mai dați-o în mă-sa de centură, mai bine lăsați-o în plata Domnului. Mai știe cineva a câtea amânare a fost înregistrată? Nici noi, stați liniștiți. Cine știe, poate se îndură Moș Crăciun și ne-o termină el cu renii fermecați, nu de alta, dar sigur e ceva vrăjitorie la mijloc cu acest drum al infinitului.

# Un nene pasionat de barbershop se plângea că hăpt în sacoșa lui au ajuns nește uouă sparte și cineva ar trebui să facă ceva, să nu mai nimerească biete ouțe sparte. Stimabile, faceți o ratută din ele dacă tot sunt sparte.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu