Anul începe cu o victorie!

Start perfect de an pentru SCM Zalău! Zălăuanii s-au impus sâmbătă clar în deplasarea de la Baia Mare, 3-0 (25-16, 25-19, 25-12) cu Minaur, într-un meci din etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei masculin.
În etapa viitoare, SCM va face deplasarea la Galați, unde vor întâlni formația Arcada din localitate.
În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
– CSM București – Dinamo 1 – 3
– Unirea Dej – Rapid 2 – 3
