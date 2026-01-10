Premieră medicală la Spitalul din Zalău

După debutul programului de implantare a stimulatoarelor cardiace în cadrul Compartimentului de Cardiologie Intervențională, sâmbătă a avut loc o nouă premieră pentru spital și pentru județul Sălaj: realizarea primelor angiografii coronariene cu intervenții PCI și montare de stent.
Aceste proceduri au rol diagnostic și terapeutic și reprezintă, pentru prima dată, posibilitatea ca pacienții cu afecțiuni vasculare coronariene să fie investigați și tratați local, în cadrul Spitalului din Zalău, fără a mai fi nevoiți să meargă în alte centre.
Felicitări echipei Compartimentului de Cardiologie Intervențională și echipa Secției de Anestezie și Terapie Intensivă pentru cele cinci intervenții realizate cu profesionalism, rigoare și colaborare, precum și medicului Comșa Horațiu, pentru coordonarea acestui demers medical important!
M. S.
