Noi investiții la Spitalul Județean din Zalău

La Secția Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău a fost finalizat un proiect care aduce un sprijin real îngrijirii nou-născuților, în special celor prematuri. Prin fondurile europene obținute de Consiliul Județean Sălaj prin PNRR, singura maternitate de nivel II din județ are acum două monitoare de reanimare neonatală, un videolaringoscop, un aparat de ventilație mecanică non-invazivă și un incubator de transport cu ventilator și targă. Aceste dotări fac diferența în momente critice, când stabilitatea unui bebeluș prematur depinde de măsurători corecte, intervenții rapide și condiții sigure pe durata transportului intern sau extern. Valoarea totală a proiectului se apropie de 400.000 de lei.

