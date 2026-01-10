Alertă alimentară extinsă în județ

Alerta alimentară se extinde în marile lanțuri de magazine din județ și din țară. Zilele acestea, Nestlé România, alături de lanțurile de magazine Profi și Carrefour, prezente și pe piața din județul Sălaj, a demarat o acțiune de rechemare a unei cantități limitate de lapte praf pentru sugari, din partea clienților.

Ulterior, alte supermarketuri, precum Kaufland și Penny, lanțuri prezente în municipiul Zalău, orașele sălăjene și câteva comune din județ, au anunțat retragerea de la vânzare și rechemarea produselor în magazine.

Potrivit comunicatelor transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Nestlé România a decis rechemarea voluntară a unor formule de lapte, ca măsură de precauție. Decizia a fost luată în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient utilizat în rețeta produselor vizate.

„Din prudență maximă, compania a decis să efectueze această rechemare voluntară, luând în considerare posibila prezență a cereulidei în loturile vizate de rechemare, din cauza unei probleme de neconformitate a unui ingredient provenit de la un furnizor extern, ingredient folosit în rețeta acestor produse. Furnizorul a fost anunțat, iar utilizarea ingredientului a fost oprită, transmite Nestle România.

Loturile vizate

Produsele vizate sunt formulele NAN 1 Optipro 400 g, din loturile cu data durabilității minimale 31 octombrie 2027, 30 iunie 2027 și 30 septembrie 2027. De asemenea, sunt rechemate mai multe loturi din gama NAN 1 SupremePro și NAN 2 SupremePro 800 g, cu termene de valabilitate cuprinse între 31 mai 2027 și 31 iulie 2027, precum și produse NAN ExpertPro AR 800 g, cu date de consum până la 31 iulie și 30 noiembrie 2027.

Nu au fost raportate probleme de sănătate

Până în acest moment, nu au fost raportate cazuri confirmate de probleme de sănătate în urma consumului produselor din loturile menționate. Cu toate acestea, autoritățile și producătorul recomandă ca produsele vizate să nu fie oferite spre consum.

Consumatorii din Sălaj care au cumpărat aceste produse le pot returna în magazinele Kaufland și Penny, prezente, după caz, în municipiul Zalău, Șimleu Silvaniei, Jibou, dar și în comunele Crasna și Nușfalău, urmând să primească contravaloarea acestora.