Polițiștii au destructurat o rețea de traficanți de droguri. Două persoane, audiate la DIICOT

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sălaj, au pus în aplicare astăzi, 19 noiembrie, două mandate de percheziție domiciliară în municipiul Zalău.

Descinderile vizează două persoane, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc și operațiuni cu produse susceptibile că ar avea efecte psihoactive, toate acestea cu bună știință.

În urma anchetei polițiștilor rezultă că cele două persoane ar fi procurat, deținut, manipulat și vândut, în acest an, diferite cantități de 3 CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal, 2MMC (droguri de mare risc) și 4 BMC (substanță psihoactivă) cu sume între 100 și 700 de lei.

Audierile se desfășoară la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Sălaj, potrivit IPJ Sălaj.

De asemenea, acțiunea este realizată cu sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj.

„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții IPJ Sălaj.

Imagine cu rol ilustrativ.