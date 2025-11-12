# M-am dus, ca tot omul curios, prin mall în Cluj să-mi cumpăr una-alta. Cum n-aveam o listă prestabilită, mi-am propus să mă las surprins și, dacă găsesc ceva necesar la un raport preț-calitate bun, să iau. N-am găsit nimic care să mă convingă, dar mi-a fost dat să asist la o scenă de-aia de nici nu-ți prea vine să crezi că le fac oamenii în public, cu atât mai mult într-un magazin plin. Mă plimbam printre rafturile unui magazin de electrocasnice și văd un cuplu, așa, cam pe la 50+. Se certau prietenos dacă să cumpere sau nu un televizor mare, „cu plasmă”. Ea, entuziasmată, el mai reținut. La un moment dat, îl aud cum zice în șoaptă: „Nu mă comanzi tu pe banii mei”, iar ea, fără pic de jenă, îi răspunde tare și categoric: „Vezi că te trimit la mămuca ta, la Zalău, și de acum stai și comand-o pe ea!”. M-a bufnit râsul de mi-era jenă să mai rămân și am plecat. Sunt curios dacă au mai cumpărat ceva sau a ajuns nenea la Zalău…

# Interesant e că Black Friday nu-i doar o zi în noiembrie, ci apare pe Facebook tot anul. Prin grupurile de cumpărături din Sălaj vezi atâta „bișniță” și atâtea „oferte” că n-ai mai întâlni nici prin Mexic sau Brazilia. Se vând treninguri „de firmă” la super prețuri, cu branduri de care nici vânzătorii nu știu ce reprezintă. Baiul care e? Clienți… „este”.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu