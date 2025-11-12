Municipiul Zalău a găzduit marți Gala „Corneliu Coposu”, un eveniment de excepție care a reunit personalități sălăjene, istorici și oameni de cultură. Gala a fost organizată pentru a aduce un pios omagiu și o eternă recunoștință, nu doar celui mai important om politic din România de după 1989, Seniorul Corneliu Coposu, ci și întregii sale familii, care prin credință, dragoste de țară, luptă, jertfă, devotament și refuzul de a ceda, au arătat care sunt principiile și valorile adevărate pentru care merită să se sacrifice un popor demn.

În cursul dimineții a fost oficiată o Liturghie Arhierească și o slujbă de Parastas în memoria Seniorului, la Biserica „Sfânta Familie” din Zalău, urmată de depunerea de coroane la statuia personalității sălăjene. Au mai avut loc prezentări de carte și dezbateri, toate având ca temă personalitatea lui Corneliu Coposu. Ziua s-a încheiat cu evenimentul principal, Gala „Corneliu Coposu”, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Programul serii a avut trei părți: premierea tinerilor câștigători ai concursului de eseuri organizat de Fundația Corneliu Coposu (ediția a X-a, 2025); conferința susținută de profesorul Ioan Stanomir și concertul extraordinar Alexandru Andrieș. Evenimentele au fost organizate de Fundația „Corneliu Coposu” în colaborare cu Consiliul Județean Sălaj, Fundația „Hanns Seidel” și Asociația „Țara Silvaniei”.

Istorie și respect

La rândul său, Instituția Prefectului – Județul Sălaj a omagiat, reprezentată de prefectul Cristian Claudiu Bîrsan, memoria lui Corneliu Coposu, una dintre personalitățile definitorii ale istoriei politice românești din secolul XX și un simbol al rezistenței democratice în fața totalitarismului. Evenimentele comemorative au debutat cu depuneri de coroane la bustul lui Corneliu Coposu din Zalău, un moment de reculegere și respect în fața destinului unui om care a traversat cu demnitate decenii de detenție, supraveghere și intimidare, fără să renunțe la crezul său democratic. Prin acest gest simbolic, reprezentanții autorităților publice locale au subliniat continuitatea valorilor pe care Seniorul le-a apărat: libertate, integritate, dialog și responsabilitate în viața publică. În continuarea zilei, prefectul a participat la Gala „Corneliu Coposu”, ediția a VIII-a, organizată de Fundația Corneliu Coposu alături de numeroși parteneri instituționali.

Neclintire în fața nedreptăților

„Corneliu Coposu nu aparține doar istoriei, ci și conștiinței vii a acestui județ. Născut în Bobota, crescut în tradiția demnității și a credinței, el a purtat mereu Sălajul în suflet, ca pe o școală a onoarei și a curajului. Din această matrice morală s-a născut omul care a rezistat tăcut și neclintit în fața nedreptăților, închisorilor, umilinței și izolării. Seniorul va rămâne pentru noi toți un reper moral și un simbol al verticalității. Să-l cinstim nu doar prin amintire, ci prin faptele noastre. Să păstrăm vie ideea de România pe care a visat-o: liberă, unită, europeană și demnă”, a transmis, cu acest prilej, Szilágyi Róbert-István, vicepreședintele Consiliului Județean Sălaj. La împlinirea a 30 de ani de la trecerea în eternitate a Seniorului Corneliu Coposu, în semn de respect și recunoștință pentru memoria sa, primarul municipiului Zalău, Florin Florian, alături de viceprimarul Nicolae Fazakas și de consilieri locali, au adus un omagiu prin depunerea unei jerbe. „Moștenirea morală și exemplul de demnitate ale Seniorului Corneliu Coposu rămân un reper pentru generațiile prezente și viitoare”, a declarat Florin Florian.