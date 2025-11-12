Trotinetele electrice vor trebui să aibă asigurare, iar vârsta utilizatorilor va fi de cel puțin 16 ani

Deputații din Comisia pentru Transporturi au adoptat un raport care schimbă modul în care românii pot folosi trotinetele electrice. De acum, trotinetele vor fi considerate mijloace de transport cu reguli stricte. Unul dintre inițiatorii acestui proiect este deputatul sălăjean Lucian Bode. Se urmărește ca doar persoanele cu vârsta de 16 ani să poată circula cu trotinete electrice, iar viteza maximă admisă este de 25 km/h, cu o putere a motorului care nu depășește 2 kilowați. Trotinetele mai puternice vor fi interzise. Atenție! Trotinetele care circulă pe drumuri publice vor trebui să aibă asigurare obligatorie de răspundere civilă, asigurare similară cu cea pe care au au automobilele. Încă ceva: casca de protecție va deveni obligatorie pentru toți utilizatorii. Legea mai interzice complet folosirea telefonului mobil, iar cei prinși sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive vor fi sancționați la fel ca șoferii. De ce o astfel de inițiativă? Pentru că în România, numărul accidentelor grave cu trotinete s-a dublat, ajungând la peste 150 de cazuri și 8 decese. Următorul pas: votul final în plen și publicarea în Monitorul Oficial.

Mai multă siguranță în trafic

„Mă număr printre inițiatorii acestui act normativ, alături de alți colegi parlamentari liberali, iar prin amendamentele pe care le-am dezbătut în Comisia pentru Transporturi am urmărit o mai mare siguranță în trafic, atât a utilizatorilor de trotinete electrice, cât și a celorlalți participanți la trafic. Prioritatea noastră este protejarea vieții tuturor participanților la trafic. Ne confruntăm cu un fenomen care ia amploare în mediul urban și pe care îl luăm foarte în serios în calitate de for legislativ. Ceea ce noi reglementăm aici va fi aplicat în stradă de către oamenii legii. De aceea, ne dorim o lege clară, care să nu lase loc la interpretări și care să fie aplicată cu rezultate reale în beneficiul si pentru protejarea oamenilor”, este o parte din mesajul deputatului Lucian Bode.