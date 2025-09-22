# S-au ajitat aleșii locali că vor rămâne fără oameni în primării, iar Sălajul era rău vizat. Numai că uite tăierile, nu e tăierile. Adică și-au dat seama primarii că e un fâs, că până și cocoșul poate cânta fals, iar găina tăt găină rămâne.

# Zice-se că în două partide istorice din Sălaj, părerile contradictorii au ajuns la rang de scandal și tot mai mulți vechi activiști vor să plece la grupări ceva mai noi, unii spun că la cele aurifere. Nu e de mirare la ce dinozauri bătrâni zac prin unele partide, dinozauri pe care nici secolele glaciare nu au reușit să-i îndepărteze din mușuroi.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu