Intervenție promptă a jandarmilor la ,,Festivalul Minorităților Naționale” din Zalău

Duminică seara, jandarmii aflați în misiune de asigurare a măsurilor de ordine publică la ,,Festivalul Minorităților Naționale” din Zalău au observat un bărbat care s-a prăbușit în apropierea scenei. Aceștia au intervenit imediat, i-au acordat măsurile de prim ajutor și au solicitat sprijinul echipajului medical. Până la sosirea ambulanței, jandarmii au rămas alături de el, l-au supravegheat și i-au vorbit pentru a-l liniști. Bărbatul a fost preluat și transportat în siguranță la Unitatea de Primiri Urgențe Zalău.