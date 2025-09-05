# Oho, începe școala, s-au reactivat grupurile de părinți, e agitație, se propune, se dezbate, unii se enervează, unii au timp oricât și pentru orice, se transformă în șefi peste grupuri, acționează ca la carte și dictează: hai să cumpărăm, hai să îi ducem doamnei în comun, individual, în grup, cum doriți. E clar, nu ne mai facem bine niciodată.

# Tăt în grup se merge și la florărie. Am auzit că în această toamnă, prețurile sunt mai mult decât prietenoase și te trimit direct în faliment. Lăsaț, lăsaț, nu cumpărați și mai bine carduri de cadouri daț.

* A se considera pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu