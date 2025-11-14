Performanță de excepție pentru Terra Kid Zalău la Campionatul Mondial de Karate JSKA, Japonia!

Orașul Matsuyama din Japonia – locul unde tradiția karate-ului prinde viață, a găzduit Campionatul Mondial de Karate JSKA Shotokan, la care au participat sportivi din 33 de țări de pe toate continentele.

Unul dintre performerii de excepție ai acestei ediții este Ionică Ștefan, legitimat la Terra Kid Zalău (club condus de Remus Clițan), care a obținut trei medalii de aur la probele: Kata individual, Kata echipe și Kata echipe mixt.

„Sunt bucuros pentru rezultatele obținute la această ediție. Satisfacția este cu atât mai mare cu cât aceste rezultate au fost obținute chiar în Japonia, locul de naștere al karate-ului – un vis devenit realitate pentru orice practicant al stilului Shotokan”, ne-a declarat Ionică Ștefan.

Reprezentanții României, în număr de 66 de sportivi, au reprezentat cu mândrie culorile naționale, reușind să obțină un total impresionant de 28 de medalii de aur, confirmând valoarea și pregătirea de înalt nivel. Delegația a fost condusă cu profesionalism de Sensei Paul Dinu.

M. S.