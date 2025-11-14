Accident cu victimă pe bulevard în Zalău

Două autoturisme au fost implicate joi seara într-un accident rutier, produs pe bulevardul MIhai Viteazul din Zalău, în apropiere de mall.

O tânără de 20 de ani, în timp ce se afla la volan, a intrat în coliziune față-spate cu mașina care circula în fața sa. La volanul autoturismului se afla un bărbat în vârstă de 37 de ani, din localitatea Crasna.

În urma impactului, o altă tânără de 20 de ani, pasageră în mașina șoferiței, a fost rănită și, ulterior, transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Mai mult, polițiștii ajunși la fața locului au dispus testarea ambilor șoferi, iar rezultatele au fost negative în cazul amândurora.

Cercetările în acest caz continuă, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier