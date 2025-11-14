Percheziții domiciliare în Sălaj, pentru evaziune fiscală, falsuri și șantaj

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în județul Sălaj, la data de 13 noiembrie.

Descinderile au avut loc într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi şantaj în formă continuată.

Un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi desfășurat activități de export extracomunitar de tineret bovin (viței) în străinătate, în perioada anilor 2022-2025, fără a înregistra în evidențele contabile și în documentele legale toate veniturile obținute din comercializarea animalelor.

În acest mod, bărbatul ar fi efectuat exporturi săptămânale, însă ar fi emis facturi doar pentru o parte din vițeii vânduți, restul contravalorii fiind achitat în numerar și neînregistrat.

Totodată, bărbatul ar fi utilizat ilegal o bază de date cu crotalii, obținută fraudulos, declarând în fals viței ca fiind născuți în ferma proprie, deși, în realitate, animalele respective ar fi fost deja vândute.

În aceste condiții, documentele necesare pentru export ar fi fost întocmite în mod fals și ar fi fost falsificate date privind identitatea persoanelor de la care au fost achiziționați vițeii, greutatea acestora, perioada de carantinare, precum și rezultatele analizelor medicale.

De asemenea, a fost efectuată o percheziție a unui autoturism, pe raza altui județ.

În urma administrării probatoriului, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus reținerea acestauia pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Activitățile desfășurate au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Sălaj, al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.

Cercetările în acest caz sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în vederea documentării întregii activități infracționale a celui în cauză.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.