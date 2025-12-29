O casă din Șimleu Silvaniei a luat foc

Adrian Lungu

O casă din orașul Șimleu Silvaniei a luat foc aseară. După sosirea la locul evenimentului, pompierii au constatat că incendiul se manifesta în camera centralei, afectând și fațada casei. S-a intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, ulterior acționându-se pentru înlăturarea efectelor negative. În urma incendiului au ars camera centralei, acoperișul acesteia, precum și bunurile depozitate în interior. De asemenea, a fost distrusă izolația din polistiren de pe o fațadă a casei. Și în acest caz, cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coşul/ burlanul de fum necurăţat de funingine.

