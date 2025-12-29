Înfrângere la scor

Magazin Salajean

În etapa a X-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a pierdut luni, în deplasare, cu CSM București, scor 39 – 20. Pentru zălăuance au marcat: Alexia Nita 4 goluri, Stefanoska 2, Ciubotaru 1, Sava 4, Jlezi 5, Aya 2, Balaceanu 2.

HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 2 puncte.
M. S.

