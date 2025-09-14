Ioan Tirizică, campion național la para-tenis de masă

La Cluj-Napoca, în sala „Horia Demian”, a avut loc sâmbătă Campionatul Național de para-tenis de masă, sub patronajul președintelui Comitetului Național paralimpic român Eduard Carol Novák . Din partea clubului SCM Zalău au participat sportivii Ioan Tirizică și Clițan Remus .

Sportivul Remus Clițan a evoluat în Clasa 9, o categorie extrem de puternică, unde au fost peste zece participanți. Cu toate că a fost la prima participare la un Campionat Național, sportivul nostru a avut un comportament meritoriu clasându-se în primii cinci sportivi la categoria sa.

Sportivul Ioan Tirizică a evoluat la clasa VII-a, obținând medalia de argint pe echipe împreună cu sportivul Doană Victor de la Clubul Sportiv Maraton Lugoj .

La individual, după un traseu extrem de greu, Ioan Tirizică a reușit să ajungă în finală, unde după un meci dramatic cu multe răsturnări de situație, l-a învins pe Niculescu Gabriel , campion național al ultimelor cinci ediții. Astfel, sportivul legitimat la SCM Zalău a devenit noul campion național, fiind cooptat în lotul național de Para-Tenis al României.

