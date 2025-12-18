Guvernul alocă 2,4 miliarde de lei pentru plata facturilor din „Anghel Saligny” și PNDL

Ministerul Dezvoltării achită toate lucrările executate la investiții prin toate programele de finanțare, în urma suplimentării bugetului cu peste 2,4 miliarde de lei.

„Vom achita toate facturile depuse la Ministerul Dezvoltării pentru lucrările efectuate la investiții, inclusiv cele depuse în această lună, dacă nu sunt necesare completări sau clarificări punctuale. La finalul anului, nu vom avea facturi neplătite pe niciun program de finanțare guvernamental derulat de Ministerul Dezvoltării”, a arătat ministrul dezvoltării, Cseke Attila, după ce Guvernul României a adoptat miercuri o Hotărâre de Guvern prin care se suplimentează bugetul Ministerului Dezvoltării cu 2,41 miliarde de lei.

Nu a fost niciun an în care toate facturile depuse la minister, inclusiv cele primite în decembrie, să fie plătite la finalul anului, a mai adăugat ministrul.

Din această sumă, vor fi achitate 2.557 de facturi pentru investiții, precum cele în rețeaua de apă și canalizare, rețeaua de distribuție a gazelor naturale sau modernizarea drumurilor, finanțate prin Programul „Anghel Saligny”. De asemenea, vor fi plătite și cele ce vizează investiții prin programele PNDL I și II, reabilitarea seismică a școlilor, grădinițelor, spitalelor, a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice, creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, construcția de locuințe sociale, de serviciu și de necesitate, precum și elaborarea planurilor urbanistice.

Ministerul Dezvoltării a plătit și facturile depuse pentru lucrările efectuate la investițiile finanțate de minister, prin Compania Națională de Investiții.

Cu toate acestea, ceea ce nu se spune este că, din data de 2 octombrie, platforma Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice este blocată, iar autoritățile nu pot primi situații de plată și inclusiv facturi, potrivit unor surse.