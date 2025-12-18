În stare de ebrietate și fără permis, un tânăr din Măeriște s-a răsturnat cu mașina în șanț

Un accident rutier a avut loc miercuri seară, în jurul orei 20.20, între localitățile Mălădia și Măeriște.

Din primele verificări ale polițiștilor se arată că un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Măeriște, aflat la volanul unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat cu mașina într-un șanț.

Oamenii legii l-au testat, iar aparatul alcooltest a arătat o concentrație de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, polițiștii au descoperit faptul că tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost transportat la spital atât pentru acordarea de îngrijiri medicale, dar și pentru recoltarea de probe biologice, necesare în vederea stabilirii alcoolemiei.

În acest caz, pe numele său a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei.

Imagine cu rol ilustrativ.