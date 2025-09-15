Patriotism de facebook

Daniel Mureşan

E vremea patrioților! Peste tot vedem politicieni, vedete sau oameni simpli ce ne spun că nu există nimic pe lume mai scump decât țara lor. Nu contează că aceștia își fură țara cu sârg, că dacă cineva ar ataca România ar fugi ca potârnichile, contează că umplu internetul cu tricolor, mici și pălincă.

Zilele trecute, la Treznea au fost comemorați localnicii care au fost uciși cu cruzime acum 85 de ani. Un gest normal, de prețuire, dar umbrit, de mulți ani încoace, de ipocrizia politicienilor. Mai mulți decât localnicii, au confiscat lacrimile trăznenilor, importante pentru ei fiind doar fotografiile ce se postează numaidecât pe facebook. Nu contează că poarta cimitirului e prinsă într-o sârmă, că au început să cadă bucăți din monument, contează o fotografie dintr-un unghi favorabil.

Patriotismul, tocit de comunism, tranziție și post-tranziție, trebuie recuperat prin exercițiul introspecției colective. Beția de cuvinte, xenofobia sau delirul demagogic sunt cărămizile unui edificiu de mucava după care preferăm să ne ascundem mediocritatea. Flatarea vulgului și cultivarea minciunii publice au ajuns la loc de cinste. Cine e de vină? Probabil noi toți. Dar clar cel mai mare rol îl are statul, prin instituțiile sale. Veți spune că statul suntem noi. Așa este. Dar „statul” acesta, confiscat de nu mai știu cine, ne cere părerea doar la vot. Când schimbăm hoții vechi cu cei noi.

Patriotismul înseamnă și dorința de a merge împotriva curentului îmbrățișat de majoritatea orbită. Deși sunt puțini cei care își iubesc țara cu adevărat, cred că prind curaj atunci când refuză compromisul. Gândiți-vă că acum patruzeci de ani erau pline stadioanele patriei de patrioți înarmați cu portrete și steaguri. Câțiva ani mai târziu li s-au spus că nu acela e patriotismul bun, că a venit vremea unui alt românism. Adică un fel de acomodare cu raționalitatea trădării. Dacă în trecut era rezistența prin cultură (și aia discutabilă), acum cred că a venit vremea rezistenței prin nedomesticire. Chiar în fața unei națiuni isterizate, luciditatea patriotică nu trebuie abandonată.