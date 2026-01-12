Bărbat găsit fără suflare într-un șanț

Un bărbat în vârstă de 66 de ani a fost găsit inconștient într-un șanț. Duminică dimineața, în jurul orei 9.20, o femeie a sesizat polițiștii din Ileanda cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit în stare de inconștiență.

Ajunși la fața locului, alături de un echipaj medical, autoritățile au constatat decesul acestuia. În urma verificărilor, criminaliștii nu au descoperit urme de violență sau vătămare.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Sălaj, pentru efectuarea necropsiei, pentru a fi stabilite cauzele decesului acestuia.