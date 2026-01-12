Creșterea impozitelor și taxelor locale a fost votată de parlament, nu este o OUG

După ce populația a realizat ce înseamnă efectiv creșterea impozitelor și taxelor locale stabilită prin legea 239/2025 și a început să-și arate nemulțumirile, unii politicieni au apărut prin mass-media și au spus că așa a fost dată OUG, ei nu au ,,mâncat usturoi, nici gura nu le miroase” . Numai că ce să vezi, OUG nu este OUG ci o lege în toată regula, lege care a fost votată în parlament prin asumarea de către guvern a pachetului 2 de reformă fiscală!

Așadar, toate partidele din coaliție au votat pachetul 2 de reformă fiscală, ca atare haideți să ne asumăm și să explicăm oamenilor, nu să ne ascundem după cireș! De ce este supărat contribuabilul? Este supărat, dincolo de această creștere spectaculoasă, dacă vorbim în termeni procentuali, și pentru că toată reforma anunțată și așteptată de altfel, înseamnă doar creșteri de impozite și taxe și mai deloc reducerea cheltuielilor bugetare, lucru care se anunțase și pe care-l aștepta toată lumea, mă rog, aproape toată lumea. Asta pe de o parte. Pe altă parte, această majorare i-a lovit cel mai puternic tot pe cei nefavorizați, adică pe cei cu case vechi (li s-a eliminat reducerea de impozit pentru vechimea imobilului), pe cei care locuiesc la etajul 3+ în blocuri cu mai mult de 8 apartamente (li s-a eliminat reducerea de impozit pentru regimul de înălțime și număr de apartamente), pe cei cu dizabilități (li s-a eliminat scutirea de impozit pentru handicap grav și accentuat), pe pensionari, cărora de vreo 3 ani nu li s-a mai indexat pensia (indexarea de la 01.01.2024 a fost cu inflația din 2022, iar majorările din septembrie 2024 au fost doar o recalculare, nu indexare, deoarece nu toți pensionarii au beneficiat de majorări) și nici nu se va indexa curând, lucru care coroborat cu inflația de 10% din 2025 a scăzut dramatic puterea de cumpărare, iar din aprilie 2026 ne așteptăm la un alt puseu inflaționist, creșterea prețurilor la gaze naturale. Așadar, un an 2026 extrem de dificil pentru contribuabilii cu venituri mici sau foarte mici.

Spuneam mai sus că majorarea impozitelor privite procentual este spectaculoasă. Da, când vedem anunțuri că au crescut impozitele auto cu 3.000% este spectaculos, nu? Numai că ce să vezi, creșterea a fost de la 5 – 6 lei/an, pentru un autoturism hibrid, la 150-180 lei/an! Anunțul este spectaculos, dar suma nu este mare, dacă ne gândim că o chirie pentru un loc de parcare este de câteva ori mai mare decât impozitul auto sau chiar și pentru un imobil. În schimb, da, este incorect să stimulezi oamenii să facă sacrificii ca să-și achiziționeze, de exemplu, auto hibrid sau electrice pentru a beneficia de reduceri de impozite, apoi te răzgândești și îi impui cu impozite de care trebuiau scutiți sau reduse. Este chestiune de predictibilitate, de principiu, pentru că altfel contribuabilul nu mai are încredere în politica fiscală a statului, iar conformarea voluntară va fi redusă. Și încă ceva legat de pensionari: văd că aproape nimeni nu este revoltat că nu se respectă legea în ceea ce privește indexarea pensiilor, în schimb orice altă nerespectare este sfârșitul pământului, facem dezbateri, ne revoltăm etc. Și, când se respectă, se respectă parțial, pensiile nu cresc cumulat cu indicele de inflație, care oricum se aplică după ce inflația și-a făcut efectele peste un an, cu 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. ,,Înghețarea” pensiilor mai are un efect, anume duce la un decalaj tot mai mare între pensiile neindexate aflate în plată și viitoarele pensii, mă refer la contribuabilii care beneficiază de majorări salariale în anii următori, anume majorările salariale peste media salariului mediu brut. Așadar, din nou, cei cu venituri mici vor avea de suferit mai mult.

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro