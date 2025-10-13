Bogdan Ivan: „România este pregătită pentru iarnă cu depozite umplute în proporţie de 95,5%”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, într-o emisiune televizată. că ţara noastră este în prezent cel mai mare producător de gaze naturale din Europa, chiar şi înainte de începerea exploatării zăcământului Neptun Deep din Marea Neagră. Acesta a afirmat că ţara noastră este pregătită pentru sezonul rece, cu depozitele de gaze umplute în proporţie de 95,5%, peste media Uniunii Europene de 82-83%.

„România poate să-şi satisfacă nevoile proprii şi poate să exporte. Chiar şi fără Neptun Deep, suntem independenţi energetic, iar din 2027 vom fi şi mai puternici, odată cu producţia suplimentară din Marea Neagră”, a declarat Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, obiectivul este ca până în 2032 România să instaleze capacităţi de producţie şi stocare de 12.000 de megawaţi, suficient pentru a acoperi consumul intern şi pentru a susţine dezvoltarea economică prin preţuri competitive la energie.

Ivan a precizat că, până la 1 noiembrie, depozitele de gaze vor fi pline, la capacitate maximă, iar rezervele tehnice şi zonele de tranzit pot adăuga încă 2-3% peste capacitatea totală de înmagazinare, de aproximativ 3 miliarde de metri cubi.

În privinţa exporturilor de energie către Republica Moldova, ministrul a respins acuzaţiile că România vinde curent ieftin peste Prut, explicând că preţurile se stabilesc pe piaţa liberă: „Se cumpără şi se vinde în funcţie de cerere şi ofertă. Nu există intervenţie în piaţă.”

Ivan a adăugat că unul dintre obiectivele strategice ale României este reducerea dependenţei energetice de Rusia, menţionând că gazul a fost folosit în trecut de Moscova ca instrument de şantaj politic şi economic.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro